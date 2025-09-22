Китай хлопнул дверью: мир в шаге от безумной ядерной гонки

Хотя формально это так (у Китая, по данным SIPRI, около 600 боеголовок против более 5000 у США и России), именно стремительный рост китайского арсенала вызывает панику в Вашингтоне. По прогнозам, к 2030 году у Пекина будет уже более 1000 боеголовок.