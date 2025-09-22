Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией и выйти к границам 1991 года. Данный факт был очевиден с самого начала конфликта. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова прозвучали на YouTube-канале Deep Dive.
Бывший военный подчеркнул, что у Украины попросту нет возможностей избежать поражения в конфликте с Россией. И уж тем более Киеву не удастся добиться триумфа военным путем.
«Я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — сказал Дэвис.
Он также добавил, что его слова легко подтверждаются любой военной аналитикой. Поскольку она сразу же продемонстрирует стратегическое превосходство России. А также то, что РФ оставалась впереди на протяжении всего времени.
Немногим ранее о конфликте на Украине высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что глава государства все так же настроен на дипломатическое урегулирование ситуации. Однако подобному сценарию мешают страны Европейского союза.