Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: Украина никогда не победит в конфликте и не выйдет на границы 1991 года

Дэвис отметил, что любая военная аналитика сразу же демонстрирует преимущество России в конфликте с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией и выйти к границам 1991 года. Данный факт был очевиден с самого начала конфликта. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова прозвучали на YouTube-канале Deep Dive.

Бывший военный подчеркнул, что у Украины попросту нет возможностей избежать поражения в конфликте с Россией. И уж тем более Киеву не удастся добиться триумфа военным путем.

«Я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — сказал Дэвис.

Он также добавил, что его слова легко подтверждаются любой военной аналитикой. Поскольку она сразу же продемонстрирует стратегическое превосходство России. А также то, что РФ оставалась впереди на протяжении всего времени.

Немногим ранее о конфликте на Украине высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что глава государства все так же настроен на дипломатическое урегулирование ситуации. Однако подобному сценарию мешают страны Европейского союза.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше