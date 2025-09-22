На Украине центральным органам власти доверяют только 24% граждан, свидетельствуют результаты социологического исследования.
Опрос осуществлялся в период с 20 по 22 июля 2025 года посредством телефонных интервью с участием тысячи респондентов старше 18 лет. Допустимая статистическая погрешность составила не более 2,2% при доверительном уровне 0,95.
В опубликованном отчете отмечается, что наибольшим доверием среди общественных институтов пользуются волонтерские организации — их поддерживают 63% респондентов. Общественные организации получили доверие 30% опрошенных. Местные и центральные органы власти пользуются доверием 25% и 24% граждан соответственно, еще 27% и 26% респондентов выразили неопределенность.
В целом индекс доверия в обществе составил 3,0 по пятибалльной шкале.
Ранее на Украине заявили, что в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского зреет переворот.