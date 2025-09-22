Ричмонд
Хаос в Дании: неизвестные дроны парализовали аэропорт Копенгагена

Крупнейший аэропорт Дании в Копенгагене полностью остановил работу и перестал принимать и отправлять рейсы из-за появления неизвестных беспилотников. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя полиции, в районе аэропорта были замечены от двух до четырех «больших» дронов.

Из-за угрозы безопасности все полеты были немедленно прекращены.

Как сообщает сервис FlightRadar, все взлеты и посадки приостановлены с 20:26 по местному времени. По меньшей мере 15 рейсов уже были перенаправлены в другие аэропорты.

Портал AftonBladet добапвляет, что дроны были замечены и над военными объектами в Осло в Норвегии.