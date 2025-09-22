Власти Франции признали государственность Палестины

Французский лидер Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с заявлением, что Франция с понедельника признает государственность Палестины.
«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», — заявил Макрон.
Как отметил глава Франции, открытие посольства в Палестине станет возможным после того, как стороны подпишут соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освободят заложников.
Накануне сообщалось, что о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН также намерены заявить Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.