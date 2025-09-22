Ричмонд
Саудовский принц призвал признать государство Палестина

ООН, 22 сен — РИА Новости. Единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке состоит в признании государства Палестина, говорится в послании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по случаю созыва второго раунда конференции по палестино-израильскому урегулированию на полях высокой недели Генассамблеи ООН.

Источник: © РИА Новости

«Решение о создании двух государств — единственный путь к достижению мира», — отметил он в своей речи, которую зачитал глава МИД королевства Фейсал бен Фархан.

Саудовский кронпринц призвал остальные страны «сделать исторический шаг и признать государство Палестина».

Он отметил, что конференция по созданию двух государств является «исторической возможностью для достижения мира».

Ранее в начале конференции президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией, Австралией, Канадой и Португалией объявил об официальном признании государства Палестина.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше