Саудовский принц призвал признать государство Палестина

«Решение о создании двух государств — единственный путь к достижению мира», — отметил он в своей речи, которую зачитал глава МИД королевства Фейсал бен Фархан.
Саудовский кронпринц призвал остальные страны «сделать исторический шаг и признать государство Палестина».
Он отметил, что конференция по созданию двух государств является «исторической возможностью для достижения мира».
Ранее в начале конференции президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией, Австралией, Канадой и Португалией объявил об официальном признании государства Палестина.