Силы ПВО отразили атаку четырнадцати летевших на Москву БПЛА

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы ПВО уничтожили четырнадцать украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, информирует ТАСС.
«ПВО Минобороны сбито четырнадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал мэр в своем канале в МАХ. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. -0-
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше