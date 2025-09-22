Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку четырнадцати летевших на Москву БПЛА

«ПВО Минобороны сбито четырнадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал мэр в своем канале в МАХ. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы ПВО уничтожили четырнадцать украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, информирует ТАСС.

«ПВО Минобороны сбито четырнадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал мэр в своем канале в МАХ. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. -0-

