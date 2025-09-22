Ричмонд
Атака дронов на столицу продолжается уже три часа

Атака БПЛА на столицу продолжается уже три часа.

Атака БПЛА на столицу продолжается уже три часа. Силами ПВО сбит ещё один дрон, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Минобороны России с помощью сил ПВО сбило еще один беспилотник, направленный на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны был уничтожен очередной беспилотник, атаковавший столицу», — заявил мэр. Таким образом, за сегодняшний вечер всего было сбито 15 дронов, направленных на Москву.

«Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков», — добавил Собянин в своем официальном канале.

Ранее сбили сразу два беспилотника.

