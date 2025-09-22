Атака дронов на столицу продолжается уже три часа

Атака БПЛА на столицу продолжается уже три часа. Силами ПВО сбит ещё один дрон, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Минобороны России с помощью сил ПВО сбило еще один беспилотник, направленный на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны был уничтожен очередной беспилотник, атаковавший столицу», — заявил мэр. Таким образом, за сегодняшний вечер всего было сбито 15 дронов, направленных на Москву.
«Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков», — добавил Собянин в своем официальном канале.
Ранее сбили сразу два беспилотника.
