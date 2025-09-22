Гросси провёл интенсивные консультации с Аракчи по ядерной программе Ирана

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ из-за голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана. В сообщении указали, что решение возникло «из-за действий европейских стран». Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено.