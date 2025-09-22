Ричмонд
Дэвис: Украина никогда не победит и не выйдет на границы 1991 года

Стратегические преимущества изначально были и продолжают оставаться на стороне России.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украина не имеет шансов одержать военную победу и вернуть территории в границах 1991 года. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

По словам военного эксперта, с самого начала СВО он придерживался позиции, что у Киева отсутствует путь к военному успеху.

«Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — подчеркнул Дэвис.

Он также добавил, что объективный анализ военной ситуации показывает: стратегические преимущества изначально были и продолжают оставаться на стороне России.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву смириться с потерей территорий де-факто. Кроме того, он призвал ЕС готовиться к поддержке Украины без Соединённых Штатов.

