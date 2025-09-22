Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Украина не имеет шансов одержать военную победу и вернуть территории в границах 1991 года. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
По словам военного эксперта, с самого начала СВО он придерживался позиции, что у Киева отсутствует путь к военному успеху.
«Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — подчеркнул Дэвис.
Он также добавил, что объективный анализ военной ситуации показывает: стратегические преимущества изначально были и продолжают оставаться на стороне России.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог посоветовал Киеву смириться с потерей территорий де-факто. Кроме того, он призвал ЕС готовиться к поддержке Украины без Соединённых Штатов.