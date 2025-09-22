Ричмонд
Гросси провел интенсивные консультации с Арагчи по ядерной программе Ирана

«На полях ГА ООН продолжил интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Арагчи по поводу ядерной программы исламской республики», — написал Гросси в X.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел интенсивные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе встречи обсуждалось текущее состояние отношений между Ираном и агентством», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана заявлении по итогам переговоров. Арагчи во время встречи с Гросси отметил, что любой прогресс в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы возможен «только при ответственном подходе всех сторон».-0-

