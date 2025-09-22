«Тысяча в день»: В Германии раскрыли прогноз на случай конфликта с Россией

Германия разрабатывает планы на случай крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, прогнозируя до 1000 раненых немецких солдат ежедневно. Об этом в интервью Reuters заявил хирург Бундесвера Ральф Хоффманн. Он отметил, что подготовка ведётся на фоне предупреждений НАТО о возможной атаке РФ с 2029 года, а также якобы нарушений воздушного пространства альянса.