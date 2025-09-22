Ричмонд
«Тысяча в день»: В Германии раскрыли прогноз на случай конфликта с Россией

Германия разрабатывает планы на случай крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, прогнозируя до 1000 раненых немецких солдат ежедневно. Об этом в интервью Reuters заявил хирург Бундесвера Ральф Хоффманн. Он отметил, что подготовка ведётся на фоне предупреждений НАТО о возможной атаке РФ с 2029 года, а также якобы нарушений воздушного пространства альянса.

Источник: Life.ru

По словам Хоффманна, раненые будут получать первую помощь на передовой, после чего их транспортируют в Германию для лечения преимущественно в гражданских больницах. Потребность оценивается примерно в 15 000 больничных коек.

«Реалистично мы говорим о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день», — подчеркнул Хоффманн.

Врач также обратил внимание на изменения в характере конфликтов, ссылаясь на опыт Украины, где преобладают осколочные ранения и ожоги от дронов. Этот опыт заставляет Германию пересматривать медицинскую логистику, включая использование больничных поездов и автобусов.

Ранее сообщалось, что в Германии наблюдается рост интереса к строительству частных бункеров. С начала года количество заказов увеличилось на 50%. Руководитель компании BSSD Defence Марио Пьеде заявил о росте запросов от предприятий, желающих обеспечить защиту сотрудников. Эксперты объясняют это геополитической напряжённостью в Европе и инцидентами с беспилотниками.

