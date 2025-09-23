Newsweek назвал важным заявление Путина о ядерном оружии

Крупнейшие мировые издания обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ придерживаться условий договора СНВ-3 в течение года после истечения его срока. СМИ подчёркивают важность слов российского лидера.
«Путин делает важное объявление о ядерном оружии», — пишет американский журнал Newsweek.
Обозреватели издания New York Times указывают на то, что Путин хочет отделить поиск путей украинского урегулирования от обсуждения с США контроля над вооружением и экономического сотрудничества. По мнению этого издания, Вашингтон не привержен подобному подходу.
В то же время индийский журнал India Today пишет о заинтересованности Трампа в переговорах по новому соглашению о контроле над вооружениями.
