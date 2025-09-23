Ричмонд
Newsweek назвал важным заявление Путина о ядерном оружии

Иностранные СМИ оценили заявление Путина о ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие мировые издания обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ придерживаться условий договора СНВ-3 в течение года после истечения его срока. СМИ подчёркивают важность слов российского лидера.

«Путин делает важное объявление о ядерном оружии», — пишет американский журнал Newsweek.

Обозреватели издания New York Times указывают на то, что Путин хочет отделить поиск путей украинского урегулирования от обсуждения с США контроля над вооружением и экономического сотрудничества. По мнению этого издания, Вашингтон не привержен подобному подходу.

В то же время индийский журнал India Today пишет о заинтересованности Трампа в переговорах по новому соглашению о контроле над вооружениями.

Напомним, срок договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. Что сказал по этому поводу российский президент во время заседания Совета безопасности в понедельник 22 сентября, читайте здесь на KP.RU.

Как инициатива РФ по ДСНВ может способствовать диалогу с США, читайте здесь на KP.RU.