Новости СВО. Армия России освободила Калиновское, названы сроки начала боёв за Гуляйполе, Зеленский готовит ВСУ к отправке за границу, 23 сентября

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, регламентирующий отправку подразделений ВСУ за границу. На данный момент речь идёт об обучении их на территории Турции и Великобритании. Предполагается, что там они получат знания по управлению кораблями. В Турцию отправится экипаж корвета ВМС «Гетман Иван Мазепа». Это судно было спущено на воду в 2022 году — и до сих пор на плаву.