Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Палестины обозначил сроки проведения выборов

Аббас также сообщил, что в течение трех месяцев «будет подготовлен проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти».

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса, он сообщил, что выборы состоятся в течение года после полного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Франция признала государственность Палестины.

«Мы подчеркиваем нашу приверженность проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны», — сказал он. Аббас также сообщил, что в течение трех месяцев «будет подготовлен проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти».-0-

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше