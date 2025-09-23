Президент Палестины обозначил сроки проведения выборов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Палестины Махмуд Аббас подтвердил приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса, он сообщил, что выборы состоятся в течение года после полного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Франция признала государственность Палестины.
«Мы подчеркиваем нашу приверженность проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны», — сказал он. Аббас также сообщил, что в течение трех месяцев «будет подготовлен проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти».-0-