Литва намерена дополнительно выделить на средства ПВО 500 млн евро

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва считает необходимым дополнительно направить на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) 500 млн евро. Об этом в вечернем эфире национального телевидения LRT заявила глава Минобороны балтийской республики Довиле Шакалене, сообщает ТАСС.
«Мы пересмотрели необходимость в средствах ПВО, и на ближайшем заседании госсовета обороны предстоит обсудить дополнительное выделение 500 млн евро на приобретение определенных противовоздушных мощностей», — сказала она.
Но и этого, по словам Шакалене, недостаточно. В этих условиях определенные бреши в защите воздушного пространства помогают, как утверждает министр, закрывать союзники Вильнюса.
«В самое ближайшее время мы будем располагать информацией о том, какие дополнительные силы и из каких союзных стран помогут нам как с радарами, так и с боевыми системами», — заявила Шакалене. -0-