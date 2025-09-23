В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общеполитическая дискуссия (неделя высокого уровня) юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартует в Нью-Йорке с участием около 150 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. В течение недели лидеры обсудят ключевые глобальные вызовы: укрепление мира, устойчивое развитие, защиту прав человека, гендерное равенство, управление искусственным интеллектом, борьбу с неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами, а также последствия климатических изменений. Мероприятие приурочено к 80-летию ООН, его центральная тема — «Вместе лучше: 80 лет и больше за мир, развитие и права человека». Об этом сообщает ТАСС.