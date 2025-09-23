Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

В течение недели лидеры обсудят ключевые глобальные вызовы: укрепление мира, устойчивое развитие, защиту прав человека, гендерное равенство, управление искусственным интеллектом, борьбу с неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами, а также последствия климатических изменений.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общеполитическая дискуссия (неделя высокого уровня) юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартует в Нью-Йорке с участием около 150 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. В течение недели лидеры обсудят ключевые глобальные вызовы: укрепление мира, устойчивое развитие, защиту прав человека, гендерное равенство, управление искусственным интеллектом, борьбу с неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами, а также последствия климатических изменений. Мероприятие приурочено к 80-летию ООН, его центральная тема — «Вместе лучше: 80 лет и больше за мир, развитие и права человека». Об этом сообщает ТАСС.

Делегация Беларуси во главе с Рыженковым примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В дебатах примут участие представители 193 государств — членов ООН, наблюдатели от Ватикана и Палестины, а также Европейского союза. Ожидаются выступления глав государств, правительств и делегаций. Заседания пройдут с 23 по 29 сентября с выходным в воскресенье, сопровождаясь сотнями двусторонних встреч и тематических мероприятий на полях ассамблеи. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше