Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения неизвестных БПЛА

Работа крупнейшего аэропорта Дании в Копенгагене была приостановлена на неопределенное время из-за обнаружения беспилотников. По данным местной полиции, в районе аэропорта было замечено от двух до четырех БПЛА.

Источник: Reuters

Взлеты и посадки были приостановлены примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск). В результате несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Датские СМИ также сообщили, что беспилотники были замечены и в столице Норвегии Осло.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше