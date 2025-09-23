Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения неизвестных БПЛА

Взлеты и посадки были приостановлены примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск). В результате несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
Датские СМИ также сообщили, что беспилотники были замечены и в столице Норвегии Осло.
