Рубио обсудил с президентом Сирии отношения страны с Израилем

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили борьбу с терроризмом и отношения с Израилем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.
«Они обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления безопасности в регионе», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства. -0-
