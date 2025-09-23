Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио обсудил с президентом Сирии отношения страны с Израилем

«Они обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления безопасности в регионе», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили борьбу с терроризмом и отношения с Израилем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

«Они обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления безопасности в регионе», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства. -0-

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше