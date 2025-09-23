В Молдавии обвинили Санду в создании военного плацдарма

«То есть пророссийские партии придут во власть и сами против себя начнут дестабилизацию. Что за бред?! Или Россия нападет, если к власти придут пророссийские партии. Вот если останутся антироссийские, русофобские партии, Россия не нападет. А вот если будут пророссийские партии, Россия возьмет и нападет. Логично, да?! Или еще одна версия из этого же бреда, что если придут пророссийские партии, россияне вместе с молдаванами и с приднестровцами нападут на Украину», — с иронией отметил Цырдя.