КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сама превращает нейтральное государство в военный плацдарм, но обвиняет в этом Россию, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от Блока социалистов и коммунистов Богдан Цырдя.
Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для «нападения на Одесскую область», заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
Как раз военный плацдарм строит Майя Санду. Именно она создает военный плацдарм из нейтрального государства Республика Молдова. Она модернизирует военный полигон в Бульбоаках и строит военную базу, она приобретает два радара стоимостью 35 миллионов евро, она получила БТР «Пиранья», она проводит нон-стоп военные учения с НАТО, несмотря на то, что это нейтральная страна. Поэтому вопрос, кто строит военный плацдарм, уважаемая? Военный плацдарм строите вы, о гибридной войне постоянно говорите вы, о каких-то внешних угрозах говорите вы. Поэтому не надо пугать народ тем, что придет оппозиция и начнется война.
По его словам, у властей есть «любимые страшилки» о том, что к власти в Молдавии придут пророссийские партии и принесут дестабилизацию в стране.
«То есть пророссийские партии придут во власть и сами против себя начнут дестабилизацию. Что за бред?! Или Россия нападет, если к власти придут пророссийские партии. Вот если останутся антироссийские, русофобские партии, Россия не нападет. А вот если будут пророссийские партии, Россия возьмет и нападет. Логично, да?! Или еще одна версия из этого же бреда, что если придут пророссийские партии, россияне вместе с молдаванами и с приднестровцами нападут на Украину», — с иронией отметил Цырдя.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.