Бельгия признала Государство Палестину

«Бельгия всегда защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности», — отметил глава правительства.
«Недавние заявления израильских политиков, включая премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], что Государство Палестина не будет существовать — дополнительная причина, по которой нужно поддержать палестинцев в этом вопросе. Следовательно, Бельгия сегодня посылает сильный политический сигнал миру, присоединяясь к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина на полях сессии ГА ООН», — сказал Де Вевер.