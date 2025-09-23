Ричмонд
Бельгия признала Государство Палестину

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Бельгия присоединилась к группе стран, признавших Палестину государством. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Источник: AP 2024

«Бельгия всегда защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности», — отметил глава правительства.

«Недавние заявления израильских политиков, включая премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], что Государство Палестина не будет существовать — дополнительная причина, по которой нужно поддержать палестинцев в этом вопросе. Следовательно, Бельгия сегодня посылает сильный политический сигнал миру, присоединяясь к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина на полях сессии ГА ООН», — сказал Де Вевер.

