На Украине мобилизованные сбежали из ТЦК во время нападения неизвестных

А ранее российские волонтёры рассказали, что украинцы передают данные о расположении подразделений Вооружённых сил Украины с помощью специального чат-бота. Изначально он предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Сейчас пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.