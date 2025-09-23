Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме анонсировали встречу Трампа с Зеленским

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп проведет несколько многосторонних встреч, в одной из которых примет участие украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 22 сентября сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на брифинге.

Источник: Reuters

«Президент проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН, а также лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза [ЕС]. Позднее в этот же день президент проведет многостороннюю встречу с Катаром, Королевством Саудовская Аравия, Индонезией, Турцией, Пакистаном, Египтом, ОАЭ и Иорданией», — заявила Левитт.

Она добавила, что после этих встреч Трамп посетит прием, в котором примут участие более 100 мировых лидеров, а следом вернется в Вашингтон для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее, 20 сентября, СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с президентом Сирийской Арабской Республики (САР) на переходный период Ахмедом аш-Шараа и главой киевского режима. Сообщалось, что американский лидер также впервые за второй президентский срок может встретиться с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше