В Белом доме анонсировали встречу Трампа с Зеленским

«Президент проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН, а также лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза [ЕС]. Позднее в этот же день президент проведет многостороннюю встречу с Катаром, Королевством Саудовская Аравия, Индонезией, Турцией, Пакистаном, Египтом, ОАЭ и Иорданией», — заявила Левитт.
Она добавила, что после этих встреч Трамп посетит прием, в котором примут участие более 100 мировых лидеров, а следом вернется в Вашингтон для проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее, 20 сентября, СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с президентом Сирийской Арабской Республики (САР) на переходный период Ахмедом аш-Шараа и главой киевского режима. Сообщалось, что американский лидер также впервые за второй президентский срок может встретиться с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.