В Белом доме анонсировали встречу Трампа с Зеленским

«Президент проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН, а также лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза [ЕС]. Позднее в этот же день президент проведет многостороннюю встречу с Катаром, Королевством Саудовская Аравия, Индонезией, Турцией, Пакистаном, Египтом, ОАЭ и Иорданией», — заявила Левитт.