В МИД России рассказали о сроках проведениях консультаций с США

Россия рассчитывает, что консультации по устранению «раздражителей» в отношениях с США пройдут достаточно скоро. Сейчас стороны согласовывают сроки и место проведения переговоров, заявили «Известиями» в МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сроки и место проведения третьего раунда консультаций по так называемым “раздражителям” в российско-американских отношениях находятся в процессе согласования. Рассчитываем, что они достаточно скоро состоятся. В двустороннем досье в качестве “токсичного наследия” [бывшего президента США] Джозефа Байдена осталось множество завалов, требующих методичной расчистки. Не вдаваясь в технические детали, отметим, что на повестке сейчас — по-настоящему крупные сюжеты, решение которых требует времени и политической воли, а также определенной деликатности в ведении переговорного процесса. Поэтому логистические параметры неминуемо отходят на второй план», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Москва и Вашингтон провели два раунда переговоров 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. По их итогам стороны условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению.