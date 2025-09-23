В МИД России рассказали о сроках проведениях консультаций с США

«Сроки и место проведения третьего раунда консультаций по так называемым “раздражителям” в российско-американских отношениях находятся в процессе согласования. Рассчитываем, что они достаточно скоро состоятся. В двустороннем досье в качестве “токсичного наследия” [бывшего президента США] Джозефа Байдена осталось множество завалов, требующих методичной расчистки. Не вдаваясь в технические детали, отметим, что на повестке сейчас — по-настоящему крупные сюжеты, решение которых требует времени и политической воли, а также определенной деликатности в ведении переговорного процесса. Поэтому логистические параметры неминуемо отходят на второй план», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.