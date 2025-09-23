Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил РИА Новости, что реакция в ООН на обвинения Эстонии в адрес России по поводу якобы нарушения воздушного пространства свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира.
Волошин отметил, что такое ограниченное число сторонников говорит о постепенном ослаблении западной гегемонии и росте многополярных тенденций, что подтверждает и недавнее подписание соглашений о сотрудничестве между Никарагуа и воссоединенными регионами РФ.
По его словам, многополярный мир строится на принципах равноправия и взаимного уважения, которых Россия придерживается последовательно. Благодаря этому Москва продолжает укреплять партнерские связи и находить союзников, несмотря на масштабные попытки дискредитации со стороны Запада.
Ранее в Кремле заявили, что обвинения со стороны Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства являются необоснованными и пустыми.