Встреча Лаврова с генсеком ООН пройдет 25 сентября

Дюжаррик отметил, что встреча, вероятно, пройдет во второй половине дня в четверг, и на ней будут обсуждаться вопросы, «представляющие взаимный интерес».
Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН и выступит там 27 сентября. Он проведет ряд двусторонних встреч.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 23 по 29 сентября. В течение этого времени запланированы выступления 193 делегаций.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше