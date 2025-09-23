Ричмонд
Встреча Лаврова с генсеком ООН пройдет 25 сентября

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил ТАСС, что встреча генерального секретаря Антониу Гутерриша и министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирована на 25 сентября.

Источник: AP 2024

Дюжаррик отметил, что встреча, вероятно, пройдет во второй половине дня в четверг, и на ней будут обсуждаться вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН и выступит там 27 сентября. Он проведет ряд двусторонних встреч.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 23 по 29 сентября. В течение этого времени запланированы выступления 193 делегаций.

