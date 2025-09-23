В базу Миротворца* внесли трёх российских детей восьми и девяти лет

Согласно сайту, детям приписывают умышленное пересечение государственной границы Украины.
А ранее в базу данных «Миротворца»* без указания причин внесли футболиста Артёма Дзюбу. В настоящее время спортсмен выступает за тольяттинский «Акрон». С 2015 по 2022 год он защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.
