Бельгия и Люксембург официально признали государственность Палестины

Ещё две страны объявили об официальном признании государственности Палестины. Речь идёт о Бельгии и Люксембурге.

Источник: Life.ru

«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаём государство Палестина», — сообщил председатель правительства Люксембурга Люк Фриден, выступая на международной конференции, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об аналогичном решении заявил и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины», — сказал политик, добавив, что Бельгия откроет посольство в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.

Напомним, до этого государственность Палестины признали также Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств. МИД Израиля отверг заявления западных стран о признании Палестины. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше