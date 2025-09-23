Бельгия и Люксембург официально признали государственность Палестины

«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаём государство Палестина», — сообщил председатель правительства Люксембурга Люк Фриден, выступая на международной конференции, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.
Об аналогичном решении заявил и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины», — сказал политик, добавив, что Бельгия откроет посольство в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.
Напомним, до этого государственность Палестины признали также Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств. МИД Израиля отверг заявления западных стран о признании Палестины. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе.