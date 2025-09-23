Ричмонд
Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Эрдоган: Наши отношения с Путиным были хорошими с первой встречи.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал про политические отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они были хорошими «с первой встречи». Так турецкий лидер сообщил в интервью Fox News.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также затронул тему украинского конфликта. Президент Турции признал, что Европе не удастся помогать Киеву вечно. Он констатировал: «Украина не может конкурировать с Россией в военном плане».

Реджеп Тайип Эрдоган ответил также на вопрос скорого окончания конфликта. Он отметил, что сомневается в возможности урегулирования украинского кризиса в ближайшем будущем. Аргументировать позицию президент Турции не стал.

