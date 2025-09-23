Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал про политические отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они были хорошими «с первой встречи». Так турецкий лидер сообщил в интервью Fox News.
«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также затронул тему украинского конфликта. Президент Турции признал, что Европе не удастся помогать Киеву вечно. Он констатировал: «Украина не может конкурировать с Россией в военном плане».
Реджеп Тайип Эрдоган ответил также на вопрос скорого окончания конфликта. Он отметил, что сомневается в возможности урегулирования украинского кризиса в ближайшем будущем. Аргументировать позицию президент Турции не стал.