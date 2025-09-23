Паранойей являются слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать Молдавию для каких-либо действий в Одесской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее молдавский лидер без доказательств утверждала, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в Молдавии будто бы «угрожает суверенитету» республики. По словам Санду, это якобы может открыть путь для появления войск России в Одесской области.
Захарову попросили прокомментировать эти высказывания.
«Паранойя», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ, которую цитирует РИА Новости.
Напомним, в конце августа бывший депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с корреспондентом aif.ru отметил, что Молдавию могут использовать в качестве одной из сторон конфликта с Россией. Вместе с тем он выразил мнение, что молдавское население будет категорически против такого противостояния.