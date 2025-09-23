Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласии Украины на прекращение огня. Он выступил с таким заявлением 17 сентября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что страна ждет соглашения Москвы на прекращение огня, цитирует РИА Новости.
Чиновник высказался об этом на полях ГА ООН в Соединенных Штатах. В ходе Генассамблеи, стоит напомнить, планируются встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с рядом политиков. В том числе, состоятся переговоры с госсеком США Марко Рубио.
«Мы ожидаем, что Россия согласится на не ограниченное условиями прекращение огня», — заявил Радослав Сикорский.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпочитает политико-дипломатические меры поддержания мира. Он назвал страны Запада виновными в мировой нестабильности.