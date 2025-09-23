Польша выступила с заявлением по прекращению огня на Украине

Чиновник высказался об этом на полях ГА ООН в Соединенных Штатах. В ходе Генассамблеи, стоит напомнить, планируются встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с рядом политиков. В том числе, состоятся переговоры с госсеком США Марко Рубио.