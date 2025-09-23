Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша выступила с заявлением по прекращению огня на Украине

Глава МИД Сикорский заявил, что Польша ожидает согласия РФ на прекращение огня.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласии Украины на прекращение огня. Он выступил с таким заявлением 17 сентября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что страна ждет соглашения Москвы на прекращение огня, цитирует РИА Новости.

Чиновник высказался об этом на полях ГА ООН в Соединенных Штатах. В ходе Генассамблеи, стоит напомнить, планируются встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с рядом политиков. В том числе, состоятся переговоры с госсеком США Марко Рубио.

«Мы ожидаем, что Россия согласится на не ограниченное условиями прекращение огня», — заявил Радослав Сикорский.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпочитает политико-дипломатические меры поддержания мира. Он назвал страны Запада виновными в мировой нестабильности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше