В Вашингтоне мужчина ослепил лазером пилота вертолёта Трампа

В Вашингтоне задержали мужчину, пытавшегося ослепить пилота вертолёта с Дональдом Трампом лазерной указкой, сообщает NBC News со ссылкой на материалы судебного дела. Инцидент произошёл в субботу вечером на Конститьюшн-авеню, где сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил подозрительного мужчину, внимательно наблюдавшего за президентским вертолётом Marine One.
Подозреваемым оказался Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазер прямо в сторону воздушного судна. Сантьяго немедленно задержал мужчину, вырвав у него указку и надев наручники. При обыске у Уинклера нашли нож. В ходе допроса подозреваемый заявил, что не осознавал опасность своих действий и объяснил, что обычно направляет лазер на различные объекты, включая дорожные знаки.
Как отмечается в материалах дела, действия Уинклера могли привести к внезапной потере зрения пилота и дезориентации во время полёта на малой высоте рядом с другими вертолётами и памятниками Вашингтона. Это создавало серьёзный риск столкновения в воздухе и угрозу безопасности президента США. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.
