В Вашингтоне мужчина ослепил лазером пилота вертолёта Трампа

Как отмечается в материалах дела, действия Уинклера могли привести к внезапной потере зрения пилота и дезориентации во время полёта на малой высоте рядом с другими вертолётами и памятниками Вашингтона. Это создавало серьёзный риск столкновения в воздухе и угрозу безопасности президента США. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.