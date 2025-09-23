Ричмонд
Три африканские страны объявили о выходе из Римского статута МУС

Речь идет о Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

Источник: Аргументы и факты

Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально объявили о выходе из Римского статута, который стал основой для создания Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее решение было оформлено в совместном коммюнике трех стран.

В заявлении отмечается, что правительства этих государств, объединившихся в Конфедерацию Сахеля, приняли суверенное решение отказаться от участия в Римском статуте, и оно вступает в силу немедленно.

Совместное обращение было оглашено в эфире национального телеканала RTB представителем правительства Буркина-Фасо, министром коммуникаций Пингвенде Жильбером Уэдраого, который подчеркнул, что решение доведено до сведения как граждан конфедерации, так и международного сообщества.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх судей Международного уголовного суда, обвинив организацию в политизированности и превышении полномочий.