Аналитик Литовкин: Путин заявил Западу, что ядерный потенциал России готов

Напомним, Россия готова в течение года придерживаться центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. По словам президента РФ, Москва считает оправданным попытаться сохранить на нынешнем этапе сложившийся статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку вооружений. Американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о предложении российского коллеги Владимира Путина продлить на один год действие ограничений, предусмотренных Договором СНВ.