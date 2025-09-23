Ричмонд
Аналитик Литовкин: Путин заявил Западу, что ядерный потенциал России готов

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, своим заявлением о ДСНВ на Совбезе РФ российский лидер Владимир Путин предупредил Запад о готовности ядерного потенциала России. Слова аналитика приводит аif.ru.

Источник: Life.ru

«Заявления президента — это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — считает Литовкин.

Напомним, Россия готова в течение года придерживаться центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. По словам президента РФ, Москва считает оправданным попытаться сохранить на нынешнем этапе сложившийся статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку вооружений. Американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о предложении российского коллеги Владимира Путина продлить на один год действие ограничений, предусмотренных Договором СНВ.

