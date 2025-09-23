США заключили контракт на поставку Starlink Украине на 8,2 млн долларов

Работы по контракту с идентификатором 19AQMM25F1270 будут выполняться на территории Украины. Дополнительно выделено 348,5 тысячи долларов на поставку оборудования в Вашингтон для нужд Госдепартамента. Срок действия соглашения — с 2 сентября 2025 года по 30 октября 2026 года. В документации не уточняется, предназначены ли комплекты для использования непосредственно в зоне боевых действий.
А ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в ближайшее время в России будет представлен отечественный аналог системы спутниковой связи Starlink. Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на территории РФ, включая удалённые и труднодоступные регионы.