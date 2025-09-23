Ричмонд
В МИД России сообщили, что Москва выступает за сохранение Устава ООН

Кирилл Логвинов отметил, что РФ выступает за сохранение основных функций Устава ООН.

Источник: Комсомольская правда

Приоритетом для РФ на данный момент является сохранение в Уставе ООН основных функций. Всемирная организация должна выполнять роль ключевого механизма многостороннего сотрудничества. С таким заявлением обратился директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва считает важным направлением работу по адаптации ООН к геополитическим реалиям. Политик добавил, что страна намерена ориентироваться на повышение результативности всемирной организации.

«Безусловным приоритетом для России является сохранение в Уставе ООН функций главных международных прав, всеобщего “кодекса поведения” стран-членов. Заложенные в учредительный документ принципы должны неукоснительно соблюдаться во всей их полноте, сохранении и неразрывной взаимосвязи», — уточнил Кирилл Логвинов.

Он также отметил, что Россия считает неприемлемыми для поста генсека ООН кандидатов с двойным гражданством, где второе — западное. Политик пояснил, что выдвижение нового кандидата должно следовать принципу справедливой географической представленности.

