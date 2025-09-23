Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аббас пообещал Макрону убрать ХАМАС из управления сектором Газа

Макрон заявил, что Франция будет следить за выполнением обязательств палестинской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Президент Палестины Махмуд Аббас пообещал исключить радикальное движение ХАМАС из управления сектором Газа в рамках работы переходной администрации, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы Франции, соответствующие гарантии палестинский политик дал ему и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.

«Он (Аббас — прим. ред.) осудил террористические атаки 7 октября 2023 года и пообещал исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией. Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», — отметил Макрон.

Напомним, 10 сентября французский президент призвал возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Также сообщалось, что с 29 сентября Франция признает государственность Палестины.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше