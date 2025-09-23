Аббас пообещал Макрону убрать ХАМАС из управления сектором Газа

По словам главы Франции, соответствующие гарантии палестинский политик дал ему и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.
«Он (Аббас — прим. ред.) осудил террористические атаки 7 октября 2023 года и пообещал исключить ХАМАС из управления Газой и всей палестинской территорией. Франция будет внимательно следить за полным выполнением этих обязательств», — отметил Макрон.
Напомним, 10 сентября французский президент призвал возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Также сообщалось, что с 29 сентября Франция признает государственность Палестины.
