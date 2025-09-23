Замглавы МИД Вершинин: РФ признала Палестину до гибели тысяч ее жителей

Дипломат указал на многочисленность стран, признавших государственность Палестины. Он пояснил, что 149 лидеров давно объявили о законности права палестинцев на самоопределение.
«Государства сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев», — подытожил Сергей Вершинин.
Государственность Палестины признала, вслед за Францией, Бельгия. Кроме того, об этом объявили власти Британии и Португалии, Канады и Австралии.
Узнать больше по теме
