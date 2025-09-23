Ричмонд
В Осло задержали двоих после обнаружения дронов над военным объектом

Вечером 22 сентября в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, были замечены дроны, что вызвало экстренную реакцию военнослужащих и силовиков.

Вечером 22 сентября в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, были замечены дроны, что вызвало экстренную реакцию военнослужащих и силовиков. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, после обнаружения беспилотников была поднята тревога, а в городе началась масштабная полицейская операция.

В ходе спецмероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин — граждан Сингапура, находившихся неподалёку от военного объекта. В настоящее время следственные органы выясняют цель их нахождения в этом районе и возможную связь с обнаруженными дронами.

Инцидент в Осло произошёл на фоне недавнего случая в Копенгагене, где аэропорт временно приостановил работу из-за появления от двух до четырёх крупных дронов над городом. Эти события подчёркивают растущую обеспокоенность по поводу безопасности воздушного пространства в европейских странах.