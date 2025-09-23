В Осло задержали двоих после обнаружения дронов над военным объектом

Вечером 22 сентября в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, были замечены дроны, что вызвало экстренную реакцию военнослужащих и силовиков. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, после обнаружения беспилотников была поднята тревога, а в городе началась масштабная полицейская операция.