Трамп поздравил Узбекистан с заключением крупного контракта с Boeing на $8 млрд

А ранее корпорация Boeing принялась за производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США. Отмечается, что проект входит в инициативу NGAD, в рамках которой планируется создание беспилотных систем сопровождения, новых силовых установок, вооружений, а также комплексов радиоэлектронного воздействия и управления воздушным боем.