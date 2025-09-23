В июле Санду решила созвать заседание Высшего совета безопасности республики, чтобы обсудить предполагаемое «иностранное вмешательство» в избирательный процесс. При этом в тот же день Центральная избирательная комиссия Молдавии, по сути, разрешила странам Европейского союза вмешиваться в выборы в республике. По словам главы ЦИК Анжелики Караман, это объясняется тем, что Кишинев в шаге от вступления в Евросоюз.