Захарова назвала «паранойей» слова Санду об атаке на Одессу через Молдавию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании российской стороной молдавской территории для нападения на Одесскую область Украины. В беседе с РИА Новости Захарова назвала подобные утверждения «паранойей».
Ранее Санду бездоказательно утверждала, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в Молдавии якобы «угрожает суверенитету страны» и может открыть путь «российскому вторжению в Одесскую область».
Комментируя эти заявления, Мария Захарова резко назвала их «паранойей», передает РИА Новости.
В июле Санду решила созвать заседание Высшего совета безопасности республики, чтобы обсудить предполагаемое «иностранное вмешательство» в избирательный процесс. При этом в тот же день Центральная избирательная комиссия Молдавии, по сути, разрешила странам Европейского союза вмешиваться в выборы в республике. По словам главы ЦИК Анжелики Караман, это объясняется тем, что Кишинев в шаге от вступления в Евросоюз.