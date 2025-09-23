Глава Минобороны Шакалене: Литва увеличит финансирование ПВО на 0,5 млрд евро

По словам министра, была пересмотрена необходимость в средствах ПВО. В ближайшее время на заседании Госсовета обороны будет обсуждаться вопрос о дополнительном финансировании для приобретения необходимых противовоздушных мощностей. Шакалене уточнила, что усилий одной Литвы недостаточно для обеспечения надёжной защиты воздушного пространства. По её словам, союзники Вильнюса оказывают существенную поддержку в этом вопросе.