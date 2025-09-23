По словам министра, была пересмотрена необходимость в средствах ПВО. В ближайшее время на заседании Госсовета обороны будет обсуждаться вопрос о дополнительном финансировании для приобретения необходимых противовоздушных мощностей. Шакалене уточнила, что усилий одной Литвы недостаточно для обеспечения надёжной защиты воздушного пространства. По её словам, союзники Вильнюса оказывают существенную поддержку в этом вопросе.
«В самое ближайшее время мы будем располагать информацией о том, какие дополнительные силы и из каких союзных стран помогут нам как с радарами, так и с боевыми системами», — заявила она.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, чтобы попросить поддержать новое наступление украинских войск. Ситуация на фронте для Украины ухудшается с каждым днём, а нестабильная позиция республиканца осложняет координацию действий с Европой. Экс-комик заранее предупредил депутатов Верховной рады о возможных трудных временах на фронте.