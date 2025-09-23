Микрофон Эрдогана отключился во время выступления на конференции по Палестине

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею лидера Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели о формировании союза с Россией и Китаем для борьбы с угрозами в регионе. Президент заявил, что пока не очень хорошо ознакомился с данной инициативой. Такой альянс призван стать противовесом «коалиции зла», в которую входят США и Израиль. Бахчели убеждён, что Израиль представляет собой непосредственную угрозу для безопасности Турции и стабильности в регионе, и поэтому необходимо детально проанализировать все возможные варианты дальнейшего развития ситуации.