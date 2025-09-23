Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией

«Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю “Антифа” внутренней террористической организацией», — говорится в тексте указа.
Газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами «Антифы».
Убийство сторонника Трампа.
Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.