Эрдоган: НАТО стоит брать пример с Турции в вопросе отношений с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО стоит ориентироваться на подход Анкары в вопросах взаимодействия с Россией и Украиной.
«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — подчеркнул Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, турецкий опыт показывает, как можно выстраивать дипломатические и стратегические отношения с обеими странами одновременно, сохраняя баланс интересов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз не может убедить Турцию отказаться от импорта нефти из России, несмотря на призыв американского лидера Дональда Трампа.
