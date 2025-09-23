В США мужчина едва не устроил покушение на Трампа

Сантьяго изъял у Уинклера лазер, надел на него наручники и при обыске нашёл нож. На допросе задержанный признал, что светил на вертолёт, но заявил, будто не знал о запрете. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.