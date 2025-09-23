Ричмонд
В США мужчина едва не устроил покушение на Трампа

Вечером 20 сентября неизвестный мужчина пытался ослепить пилота президентского вертолёта Marine One, на борту которого находился американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в изложении фактов, которые предоставил офицер Секретной службы Диего Сантьяго.

Источник: Life.ru

Сантьяго патрулировал Конститюшн-авеню, когда заметил мужчину без рубашки, громко разговаривавшего сам с собой. Офицер подсветил его фонариком, в ответ подозреваемый направил красный лазер, что на короткое время дезориентировало его.

После этого мужчина, позже опознанный как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, навёл указку вверх, когда рядом на небольшой высоте пролетал вертолёт Marine One. В документах отмечается, что это могло ослепить пилота и создать «риск столкновения в воздухе».

Сантьяго изъял у Уинклера лазер, надел на него наручники и при обыске нашёл нож. На допросе задержанный признал, что светил на вертолёт, но заявил, будто не знал о запрете. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

А ранее в Великобритании вертолёт Marine One с Дональдом и Меланией Трамп экстренно посадили из-за сломавшейся гидравлики. Из-за этого республиканцу пришлось продолжать маршрут на другом вертолёте. Хозяин Белого дома прилетал со своей супругой в Британию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Киром Стармером.

