«Страна» назвала лидера «потенциального заговора» в окружении Зеленского

Потенциальный заговор в окружении президента Украины Владимира Зеленского, который может привести к снижению его влияния в стране, может возглавить первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Страна». По информации издания, Федоров имеет значительное влияние на Зеленского.
В материале приводится сценарий, при котором под давлением антикоррупционных дел в отставку отправляют премьер-министра Юлию Свириденко, а ее обязанности временно исполняет Федоров.
При поддержке депутатов и недовольных политиков он может сформировать новое правительство, не подконтрольное офису президента. Зеленский «потеряет возможность ручного управления Радой и правительством», говорится в материале.
Этот сюжет связан с борьбой Зеленский против антикоррупционных органов, отмечает «Страна». Ранее издание писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны Свириденко.
По информации «Страны», дело связано с полетами Свириденко вместе с Ермаком, которые нанесли ущерб государственному бюджету. Эпизод касается периода, когда Свириденко занимала пост вице-премьера, то есть до 17 июля 2025 года.
В июле Верховная рада приняла поправки, которые ограничивают полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пользу генерального прокурора страны, которого назначает президент страны.
Украинский лидер в тот же день подписал закон. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что он «совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств». Независимость НАБУ и САП вернули в том же месяце.