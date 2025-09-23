В ВСУ экс-советника офиса президента Украины Арестовича* назвали аферистом

Ранее дочь Михаила Турецкого Эммануэль потеряла не менее 6 миллионов рублей из-за мошенников. В сентябре ей позвонили якобы из службы доставки, а потом перевели разговор в Zoom, где с ней общались «сотрудники Росфинмониторинга» и «следователь». Эммануэль сама не заметила, как назвала код из смс. В итоге аферисты убедили её, что она перевела деньги украинскому экстремисту. Девушка передала собственные сбережения и часть средств отца.