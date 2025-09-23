Ричмонд
Эрдоган дал совет странам НАТО по контактам с Россией и Украиной

Эрдоган посоветовал странам НАТО брать пример с Турции в связях с РФ и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рекомендацией, обращенной к главам стран НАТО. Он подчеркнул, что им следует брать пример с Анкары в вопросе отношений с Россией и Украиной. Так президент Турции выразился в беседе с Fox News.

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о неуверенности в скором окончании киевского кризиса. По его мнению, конфликт не завершится в ближайшее время.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — призвал турецкий лидер.

Он, кроме того, рассказал о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер заверил, что отношения между ними были хорошими «с первой встречи». Реджеп Тайип Эрдоган также затронул тему украинского конфликта, заявив, что Европе не удастся помогать Киеву вечно.

