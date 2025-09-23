Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки американских истребителей

Турецкий лидер напомнил, что во время предыдущего президентского срока Трампа в США уже обсуждалась ситуация с F-35. По его словам, тогда глава Белого дома публично отметил, что Анкара выполнила финансовые обязательства, однако самолёты так и не были переданы. Поэтому Турция намерена возобновить переговоры и ожидает от США выполнения условий сделки, связанных не только с F-35, но и с F-16, включая их производство и техническое сопровождение.