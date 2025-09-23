Ричмонд
Эрдоган собирается обсудить с Трампом поставки американских истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен поднять вопрос поставок американских истребителей F-35 и F-16 на предстоящей встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Эрдоган заявил в интервью Fox News.

Источник: Life.ru

Турецкий лидер напомнил, что во время предыдущего президентского срока Трампа в США уже обсуждалась ситуация с F-35. По его словам, тогда глава Белого дома публично отметил, что Анкара выполнила финансовые обязательства, однако самолёты так и не были переданы. Поэтому Турция намерена возобновить переговоры и ожидает от США выполнения условий сделки, связанных не только с F-35, но и с F-16, включая их производство и техническое сопровождение.

Напомним, США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. Как заявлял Реджеп Эрдоган, США обещали поставить Турции истребители F-35, однако не сделали этого, равно как и не вернули деньги, которые были потрачены на их приобретение. Соединённые Штаты уже пять лет держат у себя в ангарах самолёты, которые ежемесячно проходят техобслуживание, в 2024 году американцы потребовали от Анкары оплату за это обслуживание.

